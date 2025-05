Deputada Rosangela Donadon propõe aquisição de UTI Aérea para pacientes em estado grave em Rondônia

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou na Assembleia Legislativa de Rondônia uma indicação ao Governo do Estado, solicitando a aquisição de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Aérea para o transporte de pacientes em estado grave, especialmente em casos que exijam remoção urgente para a capital, Porto Velho.

A medida, encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), tem como objetivo assegurar maior agilidade, segurança e eficácia no atendimento de emergências como infartos, AVCs, traumas severos e complicações obstétricas, com foco especial em regiões distantes e de difícil acesso, como o Cone Sul do estado.

Segundo Rosangela Donadon, a proposta surge diante das dificuldades enfrentadas com o transporte terrestre de pacientes em estado crítico, que muitas vezes percorrem mais de 700 quilômetros em ambulâncias pelas rodovias estaduais, como a BR-364. “Essas viagens longas e perigosas reduzem as chances de sobrevivência dos pacientes e colocam os profissionais de saúde em risco extremo”, alertou a parlamentar.

Com a aquisição de uma UTI Aérea, a deputada acredita que o Estado poderá fortalecer a rede de atenção à saúde, garantindo um atendimento mais humanizado e eficiente, principalmente em situações de urgência e emergência.

A indicação solicita que o Governo do Estado, por meio da SESAU, avalie com urgência a viabilidade técnica e financeira da proposta. “É uma medida essencial para salvar vidas e assegurar o direito da população rondoniense a um atendimento de saúde digno, rápido e de qualidade”, concluiu Rosangela.