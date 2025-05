Deputado Luizinho Goebel participa de audiência pública sobre duplicação da BR-364 em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel (PODEMOS) participou, na tarde desta segunda-feira (19), da audiência pública realizada em Vilhena para debater a duplicação da BR-364.

O evento, promovido pelo senador Marcos Rogério (PL), reuniu autoridades políticas, representantes do setor produtivo e moradores da região interessados no futuro da principal rodovia que corta o estado de Rondônia.

A audiência contou ainda com a presença dos senadores Marcos Rogério e Jaime Bagattoli (PL), do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL), de outros parlamentares estaduais, lideranças locais, empresários e membros da sociedade civil organizada. O debate faz parte de uma série de encontros que vêm sendo realizados em diferentes municípios para discutir o projeto de concessão e duplicação da rodovia, que prevê investimentos bilionários em infraestrutura.

Durante sua participação, Luizinho Goebel reforçou a importância da duplicação da BR-364 para garantir segurança no tráfego, melhorar o escoamento da produção e fomentar o desenvolvimento econômico de Rondônia. O parlamentar destacou ainda que a rodovia é estratégica para a ligação entre Rondônia e outros estados, além de ser fundamental para o transporte de grãos, carne, leite e demais produtos do agronegócio.

A audiência pública é uma oportunidade para que a população e os representantes das diversas regiões impactadas pela rodovia apresentem sugestões, façam questionamentos e acompanhem de perto o andamento do processo de concessão. A BR-364 é uma das vias mais movimentadas do estado e, há anos, tem sido alvo de pedidos por melhorias e duplicação.

Ao final do encontro, ficou evidente a preocupação comum entre os participantes em garantir que o projeto atenda às necessidades da população, com transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos.