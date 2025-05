Em Vilhena, cliente denuncia furto de R$ 1.100 em restaurante, mas polícia não encontra indícios do crime

Na noite de segunda-feira (19), a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de suposto furto em um restaurante localizado nas proximidades da estação rodoviária de Vilhena.

No local, a equipe policial fez contato com o proprietário do estabelecimento, que informou ter atendido um homem identificado como N.E.S., hóspede de um hotel ao lado do restaurante.

A vítima relatou que, após vender uma marmita ao cliente, recebeu uma cédula de R$ 50 como pagamento, a qual foi prontamente guardada em seu bolso, enquanto o cliente deixava o local.

Pouco depois, o comerciante percebeu que o cliente havia esquecido uma carteira sobre o balcão do caixa. Ele recolheu o objeto com a intenção de guardá-lo e, alguns minutos depois, o cliente retornou ao estabelecimento. A carteira foi devolvida imediatamente.

No momento da restituição, o cliente alegou que havia R$ 1.100 em sua carteira e que o valor havia desaparecido, afirmando ter sido vítima de furto. O comerciante afirmou não ter presenciado qualquer situação que indicasse a prática do crime ou a autoria do possível furto.

Em contato com o suposto prejudicado, ele confirmou integralmente a versão do comerciante e declarou que não presenciou o momento exato em que o dinheiro teria desaparecido. A guarnição constatou que o homem apresentava odor etílico, e foi questionado sobre a possibilidade de ter esquecido a carteira em outro local. Ele negou essa hipótese, afirmando estar hospedado em um hotel nas proximidades e que não teria deixado a carteira em outro ambiente.

A polícia verificou que o restaurante não possui sistema de videomonitoramento, o que impossibilita a análise visual de ações suspeitas ou da dinâmica do suposto furto.

Diante da ausência de provas que confirmem o crime ou permitam a identificação de um possível autor, não houve condução de suspeitos nem apreensão de objetos relacionados ao caso.