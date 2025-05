Em visita ao EXTRA, deputado Laerte Gomes comenta articulações políticas e destaca parcerias em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 20 de maio, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) esteve na sede do site Extra de Rondônia, em Vilhena, onde concedeu entrevista e falou sobre ações parlamentares, articulações políticas e parcerias com lideranças locais.

A visita ocorreu a convite do vereador Samir Ali, com quem o parlamentar mantém uma estreita relação de trabalho.

Durante a entrevista, Laerte destacou que sua presença na cidade tem o objetivo de reforçar as parcerias com associações locais, setor no qual o vereador Samir já atua com protagonismo. “Viemos aqui juntar forças nas demandas, principalmente nas associações. Esse é um trabalho muito forte que estamos construindo com apoio de lideranças locais”, afirmou.

O deputado também falou sobre sua atenção com o Simples Nacional, sistema que beneficia pequenos empreendedores, e garantiu que continuará buscando soluções em favor do setor produtivo. “Temos carinho por esse tema. Sabemos o que precisa ser feito e vamos trabalhar para contribuir com o desenvolvimento da cidade”, reforçou.

Ao comentar sobre a atuação do PSD em Rondônia, Laerte destacou que o partido está estruturado em diversas regiões do estado e pretende lançar novos nomes nas eleições futuras. “O PSD tem sete prefeitos atualmente e estamos construindo um projeto político para 2026. Pode ser uma candidatura própria ou em aliança com outros partidos”, pontuou.

Laerte Gomes também falou sobre seu relacionamento com o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro, classificando-o como positivo e de cooperação mútua. “Nosso diálogo é aberto. Tenho contribuído com orientações e também com alocação de recursos. Sabemos das dificuldades iniciais de qualquer gestão, mas há boa vontade e organização”, avaliou.

Sobre o futuro político, o parlamentar disse que seu projeto principal é a reeleição para deputado estadual. “Esse é nosso foco inicial. Continuar com o mandato e trabalhar ainda mais pelas regiões que representamos. Depois, se for da vontade de Deus, outros caminhos poderão se abrir”, finalizou.

Ao fim da visita, o deputado reafirmou o compromisso de investir em Vilhena e fortalecer parcerias para trazer melhorias para o município.