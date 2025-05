Homem é imobilizado por populares após furtar bicicleta em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira (19), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Avenida Jamari, no bairro São José, em Vilhena.

Ao chegar ao local, a equipe da Rádio Patrulha encontrou uma aglomeração de pessoas e, ao centro, um homem imobilizado no chão por populares, com as roupas rasgadas.

Diante da situação, os policiais intervieram de imediato para garantir a integridade física do suspeito e das demais pessoas presentes. O homem foi identificado como W.P.R., já conhecido no meio policial por envolvimento recorrente em práticas criminosas, tendo sido conduzido em diversas ocasiões à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A vítima, identificada como V.V., relatou que trabalha em um estabelecimento comercial na Avenida Major Amarantes e presenciou o momento em que o suspeito furtou sua bicicleta. Imediatamente, passou a segui-lo a pé, enquanto pedia ajuda de populares para detê-lo.

O suspeito foi alcançado na Avenida Jamari, onde foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

O autor do furto foi encaminhado à UNISP, juntamente com a bicicleta recuperada, para que fossem adotadas as providências cabíveis.