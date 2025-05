VÍDEO: vice-governador, Sérgio Gonçalves celebra destaque de Rondônia entre estados com maior crescimento do PIB

O vice-governador de Rondônia, Sérgio Gonçalves, publicou nesta semana uma mensagem em suas redes sociais celebrando uma conquista importante para o estado.

De acordo com dados divulgados recentemente, Rondônia está entre os líderes em projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) no país em 2025, empatado com o Mato Grosso no topo da lista, com uma expectativa de avanço de 4,7%, superando 26 estados brasileiros.

Em sua postagem, Sérgio destacou que a notícia é motivo de orgulho e reconhecimento para todos os setores produtivos do estado. “Notícia boa para o nosso estado, para o setor empresarial, do agro, da indústria, do comércio, do serviço”, escreveu o vice-governador.

Segundo ele, esse desempenho revela a força do empresariado e dos empreendedores rondonienses, que têm movimentado a economia local com dinamismo e resiliência. “O PIB representa tudo que é produzido dentro de um estado. Isso demonstra a força do nosso estado”, completou.

Sérgio Gonçalves também reforçou a importância de valorizar o que já vem dando certo e trabalhar nos pontos que ainda podem ser melhorados. “A gente precisa reconhecer e celebrar as forças que nós temos, porque é através delas que vamos crescer. Estamos no caminho certo”, afirmou.

O destaque de Rondônia nas projeções econômicas reforça o papel estratégico do estado no cenário nacional e aumenta a confiança de investidores, produtores e da população no potencial de desenvolvimento regional.