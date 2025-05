Vilhena Transportes recebe vistoria de rotina do DETRAN com apoio da Polícia Civil

A empresa Vilhena Serviços e Transportes, concessionária responsável pelo transporte escolar urbano e rural no município de Vilhena, recebeu na manhã desta segunda-feira (20), a visita da comissão de vistoria do DETRAN-RO, acompanhada por agentes da Polícia Civil, para a realização de uma vistoria de rotina em sua frota de veículos.

A inspeção técnica faz parte do cronograma regular do DETRAN em todo o Estado de Rondônia e tem como objetivo garantir que os veículos utilizados no transporte de estudantes estejam em conformidade com as normas de segurança e operação estabelecidas pela legislação.

A vistoria foi realizada diretamente na garagem da empresa, o que possibilitou reunir toda a frota no mesmo local, facilitando o trabalho da equipe técnica e, ao mesmo tempo, evitando qualquer interrupção no atendimento aos alunos da rede pública.

Embora a presença simultânea de viaturas e agentes tenha causado certa apreensão entre os moradores que passavam pelo local, o procedimento ocorreu com absoluta tranquilidade e dentro dos padrões esperados. Todos os veículos foram devidamente vistoriados, demonstrando o compromisso da empresa com a transparência e a regularidade de suas operações.

A Vilhena Transportes reforça seu compromisso com a segurança e a qualidade do serviço prestado, mantendo sua frota sob manutenção constante e respeitando rigorosamente as exigências dos órgãos fiscalizadores.