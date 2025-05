Acadêmicos de Medicina da Uninassau realizam paralisação por melhorias no curso em Vilhena

Na tarde desta terça-feira (20), estudantes do curso de Medicina da Faculdade Uninassau, campus Vilhena, realizaram um dia de paralisação pacífica em frente à instituição.

De acordo com os acadêmicos, a mobilização teve como objetivo chamar a atenção para uma série de dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos ao longo do curso, incluindo a falta de professores, o não cumprimento de estágios obrigatórios e inconsistências na carga horária prevista.

Com cartazes e faixas, os alunos demonstraram insatisfação com a atual estrutura do curso e cobraram soluções efetivas por parte da administração da faculdade.

Os estudantes ressaltam que compreendem os desafios da gestão educacional, mas solicitam maior comprometimento com prazos e a transparência no processo de resolução dos problemas identificados. O grupo afirmou que a paralisação foi uma medida necessária após diversas tentativas de diálogo e solicitações formais que não resultaram em avanços concretos.

Os alunos destacam que o movimento não tem o intuito de confrontar a instituição, mas de garantir a qualidade da formação médica e o cumprimento das exigências legais e pedagógicas para a formação profissional.

Ao tomar conhecimento do protesto, o diretor do campus de Vilhena, Antônio dos Santos Neto, afirmou ao Extra de Rondônia que irá se manifestar a respeito do caso.