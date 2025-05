Adolescente é apreendido com droga dentro de escola e irmã acaba presa em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira (21), uma ocorrência mobilizou a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar em Vilhena.

A equipe foi acionada para atender um caso de posse de substância entorpecente dentro da Escola Estadual Wilson Camargo, localizada na Avenida Capitão Castro, no centro da cidade.

No local, os policiais foram recebidos pela responsável pela orientação pedagógica da unidade, que apresentou um estudante menor de idade flagrado com um isqueiro e duas porções embaladas de substância análoga à maconha.

De acordo com a pedagoga, além de portar o entorpecente, o adolescente estava influenciando outros colegas de classe a fazerem uso da droga, o que aumentou a gravidade da situação.

Questionado pelos policiais, o jovem afirmou ter adquirido a droga na Praça Ângelo Spadari, que fica nas proximidades da escola, mas se recusou a revelar o nome do fornecedor.

Sem conseguir contato com os pais do menor, os militares acionaram sua irmã por telefone. Ela informou que o garoto vive sob sua responsabilidade, em uma residência no bairro Marcos Freire. Durante a conversa, a irmã admitiu que tem conhecimento de que o adolescente faz uso de “cigarro” e relatou que todos os moradores da casa consomem tabaco, inclusive na presença do menor.

Ainda segundo a mulher, ela prefere que o irmão fume sob sua supervisão do que escondido, mesmo ciente dos riscos à saúde. Ao acompanhar os policiais até o quarto do jovem, foi encontrado sob a cama dele um pacote parcialmente consumido de fumo desfiado da marca Extra Norte.

O adolescente confirmou ser o dono do material e reforçou, de forma espontânea, que faz uso do cigarro por sentir que ele proporciona um relaxamento muscular, acrescentando que costuma adquirir o produto em um comércio próximo à escola Marechal Rondon.

Diante dos fatos, os policiais alertaram sobre os perigos do uso de cigarro, especialmente por menores de idade, e ressaltaram que a comercialização, aquisição e uso por adolescentes são proibidos por lei.

Com base nos elementos de convicção reunidos na ocorrência, a irmã do adolescente recebeu voz de prisão e ele foi apreendido. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde a ocorrência foi registrada e a responsável legal pelo menor foi autuada.