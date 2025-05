BPFRON conclui curso nacional de fronteira e reforça combate ao crime organizado

Foi encerrada, em Porto Velho, a 19ª edição do Curso de Unidades Especializadas de Fronteira (CUEF), promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI).

A capacitação teve como objetivo o aperfeiçoamento técnico-operacional dos profissionais que atuam em regiões de fronteira e áreas limítrofes, abrangendo disciplinas essenciais, como: Gestão da Informação em Segurança Pública, Técnicas de Imobilização e Condução, Atendimento Pré-Hospitalar Tático, Identificação Veicular e Fraudes Correlatas, Procedimentos em Ocorrências de Fronteira, entre outras.

O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), da Polícia Militar do Estado de Rondônia, participou do curso com seis policiais militares, que agora retornam ainda mais preparados para fortalecer as ações integradas de combate aos crimes transfronteiriços.

A participação do BPFRON no CUEF reafirma o compromisso da unidade com a qualificação contínua de seu efetivo e com a excelência nas operações voltadas à segurança nas regiões de fronteira.