COLORADO: “Parcerias garantem realização da 37ª Expocol”, afirma Ênio Milani sobre exposição agropecuária que agitará Cone Sul

A 37ª edição da Expocol (Exposição Agropecuária de Colorado do Oeste) será realizada entre os dias 11 e 15 de junho, reforçando sua importância como o maior evento do agronegócio no sul de Rondônia.

Segundo a diretoria da ASCCOL (Associação dos Criadores de Colorado do Oeste), a exposição só acontece graças à união de esforços entre instituições públicas, entidades privadas, produtores rurais, lideranças políticas e a comunidade local.

De acordo com o presidente da ASCCOL, Ênio Milani, o sucesso da Expocol está diretamente ligado à força das parcerias construídas ao longo dos anos. “A nossa exposição funciona e é um sucesso graças a todos os nossos colaboradores e apoiadores, que unidos realizam este grande evento anual”, afirmou Milani.

Entre os parceiros fundamentais estão a Prefeitura de Colorado do Oeste, com destaque para a atuação da Secretaria Municipal de Agricultura, que contribui com a logística e estrutura do evento. Também participam ativamente o IFRO (Instituto Federal de Rondônia), o SEBRAE, a Federação da Agricultura e o SENAR, oferecendo suporte técnico, capacitações e apoio à inovação no setor agropecuário.

Milano afirmou que feira conta ainda com o importante apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva, que tem auxiliado com recursos e articulações para viabilizar a realização do evento. Criadores de gado de corte e leiteiro, além de diversos expositores e empresas do setor, também contribuem para a grandiosidade da exposição.

A Expocol movimenta a economia local, atrai visitantes de várias cidades da região e serve como vitrine para os avanços tecnológicos, produtos e serviços ligados ao campo. O evento inclui exposição de animais, leilões, palestras, rodeios e atrações culturais, além de oportunidades de negócios e capacitação para pequenos e grandes produtores.