Copa do Brasil promete emoção para clubes da Série A que tentam ir às oitavas

Seis clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entram em campo nesta quarta-feira (21) pelos jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Corinthians, Flamengo, Bahia e Fluminense levam vantagem em seus respectivos confrontos após vencerem nas partidas de ida.

Já Fortaleza e Atlético-MG têm vida um pouco mais complicada e precisam da vitória para confirmarem suas vagas nas oitavas de final do mais importante torneio de clubes do futebol nacional.

O jogo que abre os trabalhos desta quarta é entre Fortaleza e Retrô. Na partida de ida, em Pernambuco, os dois times empataram por 1 a 1. Às 19h (de Brasília), no Castelão, as duas equipes voltam a se enfrentar. O Leão do Pici precisa apenas de uma vitória simples para carimbar a classificação. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Mais tarde, às 19h30 (de Brasília), Fluminense e Bahia encaram Aparecidense e Paysandu, respectivamente. Nas partidas de ida, os tricolores carioca e baiano venceram por 1 a 0 e têm a vantagem do empate nos jogos da volta. Enquanto os comandados de Rogério Ceni recebem o adversário em casa, na Fonte Nova, o time de Renato Gaúcho viaja à Goiás para o confronto.

Depois, às 21h30 (de Brasília), três confrontos prometem fortes emoções: Atlético-MG x Maringá, Flamengo x Botafogo-PB e Corinthians x Novorizontino.

O Galo, que joga na Arena MRV, é o único que precisa da vitória para avançar à próxima fase. No duelo de ida, a equipe mineira empatou por 2 a 2, em jogo marcado, inclusive, por polêmicas de arbitragem.

Já Corinthians e Flamengo têm a vantagem do empate. Nas partidas de ida, ambas as equipes venceram por 1 a 0 e agora jogam em casa em busca da classificação. Qualquer empate já garante o Timão e o Rubro-Negro nas oitavas. Enquanto os paulistas jogam na Neo Química Arena, os cariocas recebem o adversário no Maracanã.