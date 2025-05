Deputado Cássio Gois garante R$ 50 mil para realização da 14ª Expoarcis em Seringueiras

A tradicional Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Seringueiras (Expoarcis) terá reforço garantido graças a um investimento de R$ 50 mil viabilizado pelo deputado estadual Cássio Gois (PSD).

Os recursos assegurados serão utilizados para estruturação do evento, com a locação de palco, arquibancadas e arena, fortalecendo a realização da 14ª edição da festa, prevista para acontecer entre os dias 18 e 21 de setembro de 2025.

A solicitação foi feita pelo vereador Valdeci Salgado (PRD), que intermediou junto ao parlamentar o pedido da Associação Rural, Comercial e Industrial de Seringueiras (Arcis), organizadora do evento.

Gois destacou que o apoio a eventos tradicionais é um compromisso do seu mandato. “A Expoarcis vai além do entretenimento. Ela movimenta a economia, valoriza a cultura local e gera oportunidades de renda para trabalhadores, comerciantes e produtores da região. Nosso mandato está à disposição para fomentar ações que impulsionam o desenvolvimento de Rondônia, especialmente no interior”, afirmou o deputado.

O vereador Valdeci Salgado agradeceu a sensibilidade do parlamentar. “Cássio tem sido um parceiro incansável de Seringueiras. Esse apoio à Expoarcis é muito importante para a população e para os produtores rurais que esperam esse momento o ano todo. É um investimento que valoriza nossa tradição”, declarou o vereador.

O recurso já foi liberado e está sob a responsabilidade da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), responsável pela execução orçamentária. A expectativa é que a edição deste ano da Expoarcis seja uma das maiores da história, com shows regionais, rodeios e ações voltadas à valorização do setor produtivo local.