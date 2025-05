Diretor da FFER anuncia Campeonato Estadual de Categorias de Base para julho em Vilhena

Na tarde desta terça-feira (20), o desportista Natal Pimenta Jacob, conhecido popularmente como “Natalzinho”, visitou a redação do Extra de Rondônia para anunciar a realização do Campeonato Estadual de Categorias de Base, previsto para ocorrer entre os dias 18 e 22 de julho, durante o recesso escolar, em Vilhena.

Natalzinho é diretor do Departamento de Categorias de Base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), presidida por Heitor Costa, que apoia integralmente a realização do evento. Segundo ele, a competição contará com a participação de 10 equipes na categoria Sub-11 e 10 na Sub-13, somando entre 500 a 600 atletas federados oriundos de diversas cidades rondonienses.

“A competição é oficial, registrada no BID da CBF. Isso significa que os atletas participantes terão sua primeira filiação com a Confederação, o que representa um passo importante para quem sonha com a profissionalização no futebol”, explicou.

Os jogos ocorrerão em diferentes campos da cidade, com o apoio da Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Esportes, além do uso de estruturas como o Estádio Municipal, Clube Embratel e Clube dos Estados. A organização ficará por conta da Liga de Futebol de Vilhena e da Associação de Árbitros de Vilhena, responsável pela execução do projeto com o recurso destinado por emenda parlamentar.

A deputada estadual Rosangela Donadon é uma das apoiadoras do evento, viabilizando recursos que serão utilizados para alimentação dos atletas, arbitragem e demais despesas logísticas. Natalzinho também agradeceu o suporte da Superintendência Regional de Educação, destacando o empenho da professora Nilta Nunes na cessão de espaços para alojamento das delegações.

A abertura oficial do campeonato acontece no dia 18 de julho (quinta-feira), às 18h, com cerimônia que contará com presença de autoridades locais e estaduais, além de partidas inaugurais.

“Estamos muito felizes por, mais uma vez, trazer um evento dessa magnitude para Vilhena. É uma grande vitrine para nossos jovens atletas e uma oportunidade de intercâmbio entre clubes do estado. Teremos representantes locais como o Grêmio de Vilhena, VEC e o América, que firmou parceria com o Pimentense”, destacou Natalzinho.

Sobre a premiação, ele explicou que, por se tratar de categorias de base, ela será simbólica, sem incentivo financeiro, evitando “viciar” os jovens atletas. Contudo, o campeonato garante acesso às competições nacionais organizadas pela CBF, como os campeonatos brasileiros das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

Além da experiência competitiva, o registro dos atletas no BID-CBF garante que os clubes formadores tenham direito à compensação futura, caso o atleta seja transferido a outras equipes. “É uma segurança para os clubes e um passo fundamental para o futuro desses jovens talentos”, concluiu.