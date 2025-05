PF combate organização criminosa envolvida com tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro em RO

A Polícia Federal (PF), deflagrou nesta quarta-feira (21), a operação Sucessão, com o objetivo de desmantelar organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais em Rondônia.

A ação policial cumpre mandados de busca e apreensão nas cidades de Rolim de Moura/RO, Machadinho d’Oeste/RO e Nanuque/MG, todos expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da SJRO.

As investigações demonstraram que entorpecentes, oriundos da Bolívia, eram introduzidos no território nacional pela zona rural de Alta Floresta/RO. Em ação anterior, foram apreendidos pela Polícia Militar/RO cerca de 1.500 kg de cloridrato de cocaína em caminhões adaptados, com prisões em flagrante e identificação de ramificações da organização. Durante a operação, também foi registrado um flagrante de porte de arma de fogo furtada.

Após as investigações, a Polícia Federal identificou os demais autores intelectuais do crime.

As novas diligências têm por objetivo a apreensão de bens móveis, documentos, aparelhos eletrônicos, valores em espécie e elementos de prova que subsidiem a responsabilização penal dos envolvidos.

A organização também utilizava empresas de fachada, fazendas com rebanho bovino e contas em corretoras de criptomoedas como instrumentos de lavagem de dinheiro.

Diante dos fatos, os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais.