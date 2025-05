Suspeito de envolvimento em assassinato é preso pela Polícia Civil em Vilhena

A manhã desta terça-feira (20), policiais civis da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV) deflagraram a operação MALUS TURUM, expressão em latim que significa “mal pagador”.

A ação tem objetivo de cumprir mandados de prisão contra dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de Willi Lima Alves, de 24 anos, executado a tiros no dia 3 de dezembro de 2023.

O crime, ocorreu em plena luz do dia, nas proximidades do bairro União. Na ocasião, a vítima teria marcado um encontro para cobrar uma dívida. Ele pilotava uma motocicleta quando foi surpreendido por outra moto, ocupada por dois homens armados. Sem chances de defesa, Willi foi alvejado com pelo menos cinco disparos de revólver e morreu no local.

As investigações, conduzidas pela DERCCV nos meses seguintes, revelaram que o jovem tinha um valor a receber de um dos suspeitos e que o homicídio pode estar diretamente ligado à disputa entre facções criminosas que atuam na região. O enredo sombrio que envolvia dívida, traição e crime organizado começou a ser desvendado pouco a pouco.

Com base nas evidências reunidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de M.W.F.L. e M.A.O.C., suspeitos de envolvimento direto na execução. O pedido foi prontamente deferido pelo Judiciário. Um dos investigados, que já havia sido preso anteriormente pela mesma delegacia em outra operação, também por homicídio, encontrava-se recolhido no Presídio Cone Sul, à disposição da Justiça. O segundo foi localizado e detido na manhã de ontem, enquanto trabalhava como pintor em uma empresa da cidade.

Para o delegado responsável pela operação, o caso representa mais uma resposta efetiva da polícia aos crimes violentos.

“Nosso dever é com a verdade e com a justiça. Todos os homicídios ocorridos em nossa cidade estão sendo investigados e esclarecidos, sempre que os indícios e elementos probatórios são encontrados pelo setor de investigação”, afirmou.

A Polícia Civil de Vilhena reforça que a colaboração da população tem papel fundamental na resolução de crimes e pede que qualquer informação seja repassada de forma anônima pelos canais oficiais.

A operação MALUS TURUM marca mais um capítulo na luta das forças de segurança contra a violência e o crime organizado em Vilhena, um esforço contínuo para garantir que a cidade seja cada vez mais segura para seus cidadãos.