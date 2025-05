Vereador Eliton Costa anuncia novo estacionamento e melhorias urbanas no centro de Vilhena

O vereador Eliton Costa, conhecido pelo lema “Mandato de Resultado”, anunciou mais uma conquista importante para a mobilidade urbana de Vilhena.

Em articulação com o prefeito Flori Cordeiro, foi viabilizado um recurso para a implantação de um novo estacionamento na Avenida Marechal Rondon (Marginal), como parte do projeto de revitalização da Avenida Major Amarante, uma das principais vias do município.

Além do estacionamento, o vereador garantiu a inclusão de melhorias nas transversais da região, através do chamado Projeto Jardim Chuva, que visa ampliar a infraestrutura urbana, melhorar o escoamento do tráfego e oferecer mais comodidade para pedestres e motoristas na área central da cidade.

Segundo Eliton Costa, a medida atende a uma demanda antiga de comerciantes e moradores. “Com mais vagas de estacionamento, aumentamos o fluxo de clientes, trazemos mais segurança e organizamos melhor o trânsito. É uma vitória de todos nós,” afirmou o parlamentar.

As intervenções anunciadas incluem: estacionamento lateral na Avenida Marechal Rondon (Marginal); sinalização moderna e acessível; reestruturação das vias transversais, por meio do Projeto Jardim Chuva; projeto paisagístico e urbanístico integrado, que valoriza o centro comercial.

Ele explicou que a proposta também visa a valorização do comércio local, oferecendo maior acessibilidade aos estabelecimentos e estimulando a movimentação econômica na região central.

Eliton Costa reforçou que seguirá trabalhando por mais investimentos em infraestrutura urbana e por soluções que melhorem a qualidade de vida dos moradores de Vilhena.