VÍDEO: Homem furta bicicleta dentro de escola em Vilhena após pedir copo d’água

Na tarde desta quarta-feira (21), uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência de furto na Escola Marechal Rondon, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o diretor da instituição, disse à polícia que o suspeito conseguiu entrar no colégio após pedir um copo d’água ao segurança da unidade. A solicitação aparentemente inocente resultou na liberação do acesso ao interior da escola.

Aproveitando a ausência de vigilância no pátio, o homem se dirigiu até uma bicicleta estacionada e saiu do local tranquilamente com o veículo. O furto só foi notado posteriormente, já que os alunos estavam todos em sala de aula, dificultando a identificação imediata do dono da bicicleta.

Câmeras de segurança registraram toda a ação do suspeito, que aparece circulando pelo pátio antes de sair com a bicicleta. As imagens foram entregues à Delegacia de Polícia Civil, que abriu investigação para identificar e responsabilizar o autor do crime.

A direção da escola colaborou com todas as informações necessárias, e o caso segue sob apuração das autoridades competentes.

>>>Vídeo: