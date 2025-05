Corumbiara inaugura sala sensorial para atendimento de alunos com necessidades especiais

O município de Corumbiara, em Rondônia, passa a contar com uma sala sensorial equipada especialmente para o atendimento de alunos com necessidades especiais, como crianças com autismo e outras condições atípicas.

O anúncio foi feito pelo prefeito Leandro Vieira, que destacou a iniciativa como um marco histórico para a educação inclusiva na região.

De acordo com o gestor, a nova estrutura foi criada para oferecer um ambiente adequado principalmente nos momentos de crise emocional, garantindo mais conforto e qualidade no processo de aprendizagem dos alunos. “Criamos uma sala estruturada para receber crianças atípicas. É um espaço acolhedor, pensado para ajudar no desenvolvimento e no aprendizado delas”, afirmou.

A sala, considerada uma das primeiras com esse modelo em Rondônia, está localizada em uma das quatro escolas da rede municipal que contarão com a estrutura. Segundo o prefeito, o projeto já chama a atenção de vereadores de outros municípios do Cone Sul, que estão visitando a unidade para avaliar a possibilidade de replicar a iniciativa.

A secretária de Educação de Corumbiara, professora Eliane, e a diretora da escola, Cláudia, também participaram da implantação da sala. Eliane destacou que o espaço é um sonho realizado, com equipamentos que permitirão intervenções pedagógicas e comportamentais específicas para crianças autistas.

O local foi projetado para proporcionar estímulos sensoriais controlados, com iluminação, sons, texturas e objetos interativos, oferecendo um ambiente calmo e seguro. “Essa sala vem para atravessar o mundo dessas crianças e dessas famílias que tanto precisam. Ela é toda equipada com o que há de melhor no Brasil para esse tipo de atendimento”, ressaltou o prefeito.