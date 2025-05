Cristiane Lopes reforça apoio a assistência social com entrega de barco e equipamentos em Machadinho D’Oeste

Com o compromisso de aproximar recursos e ações das populações mais vulneráveis, a deputada federal Cristiane Lopes entregou um kit náutico completo à Secretaria Municipal de Assistência Social de Machadinho D’Oeste.

A cerimônia foi realizada com a presença do vice-prefeito Reginaldo do Esporte, do vereador Cícero Martins e representantes da comunidade local.

“Estou muito feliz em realizar essa entrega para a população. Esse barco não é apenas um equipamento, é um instrumento de cuidado, acolhimento e presença do poder público em lugares aonde muitas vezes ele não chega. Nosso objetivo é garantir que os serviços sociais cheguem com mais segurança e rapidez a quem mais precisa”, destacou.

O kit náutico é composto por barco de alumínio, motor, carretinha, bancos, toldo, remos e coletes salva-vidas, e foi adquirido por meio de emenda parlamentar da deputada. O equipamento vai permitir o atendimento de famílias em regiões de difícil acesso, principalmente nas áreas ribeirinhas do município.

O vice-prefeito Reginaldo do Esporte agradeceu à deputada pela sensibilidade com as demandas do município. “Queremos agradecer de coração à deputada, que tem olhado com carinho para o nosso povo. Essa é a primeira de muitas entregas que ainda virão”, afirmou.

Responsável pela solicitação do recurso, o vereador Cícero Martins ressaltou a importância do investimento: “Só tenho a agradecer, em nome da nossa população ribeirinha. Esse equipamento vai fazer a diferença no dia a dia das equipes da assistência social.”

Até agora, Cristiane Lopes já destinou mais de 2 milhões em emendas parlamentares para o município de Machadinho D’Oeste, contemplando áreas estratégicas como infraestrutura, agricultura, saúde e assistência social, um reflexo do mandato ativo e comprometido com os municípios de Rondônia.

Ao final da cerimônia, a deputada reafirmou seu compromisso com a população: “Machadinho D’Oeste pode contar com meu trabalho. Enquanto eu estiver no Congresso, vou continuar lutando por recursos que gerem transformação e dignidade para nossa gente”.