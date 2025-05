INFRAESTRUTURA: Com mais de R$ 5 milhões de Jaime Bagattoli, Vilhena lança obra de drenagem e asfaltamento do Setor 22

O dia a dia de mais de 10 mil moradores do Setor 22 está prestes a melhorar graças a uma emenda do senador Jaime Bagattoli (PL). O recurso vai permitir obras de drenagem e pavimentação de todas as ruas do bairro.

A cerimônia de assinatura do convênio entre a Prefeitura e a empresa executora aconteceu nesta quinta-feira (22), onde o senador foi representado pela presidente do PL Mulher Rondônia, Sandra Melo.

“É um prazer representar o senador neste momento histórico e tal aguardado pelas famílias do Setor 22. Essa é uma obra aguardada há tempos e que hoje começa a sair do papel graças ao investimento do senador”, declarou Sandra.

Ao todo, Bagattoli destinou mais de R$ 5 milhões para as obras, além de contrapartida do município.

Sabemos o quanto a pavimentação urbana muda a vida da população, melhorando a mobilidade, trazendo qualidade de vida e valorização dos imóveis.Parabenizo, desde já, o prefeito Flori, o secretário municipal de Obras, Laércio Torres, e toda a equipe pelo excelente trabalho”, declarou Bagattoli.

Além da pavimentação e drenagem, estão previstas também a sinalização viária e a construção de calçadas ao longo do Setor 22.