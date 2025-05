Luizinho Goebel participa de lançamento de obra de pavimentação e drenagem no Setor 22 em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel participou, nesta quinta-feira (22), da cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor 22, em Vilhena.

O evento foi realizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao Parque de Exposições, e contou com a presença de autoridades, servidores e moradores da região.

A obra é fruto de um esforço conjunto entre Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), com apoio direto do senador Jaime Bagattoli, que tem sido um importante parceiro na destinação de recursos e no fortalecimento da infraestrutura do município.

Durante o evento, Luizinho Goebel destacou a importância da iniciativa para a melhoria da qualidade de vida da população local:

“Essa obra é aguardada há muito tempo pelos moradores do Setor 22. A pavimentação e a drenagem vão resolver problemas históricos, principalmente durante o período chuvoso. Nosso mandato segue comprometido com o desenvolvimento de Vilhena e com o bem-estar das famílias que aqui vivem”, afirmou o deputado.

A presença do parlamentar reforça seu compromisso com a região do Cone Sul e sua atuação constante em apoio aos projetos estruturantes dos municípios rondonienses.