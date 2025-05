Entregador é socorrido e encaminhado ao hospital após colisão em Vilhena

Na tarde desta sexta-feira (23), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Perimetral, localizada no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, ao chegarem ao local os policiais constataram que os veículos envolvidos já haviam sido removidos da posição original, o que impossibilitou a preservação da cena para eventual perícia.

Envolveram-se na colisão duas motocicletas Honda: uma de placa RSU2H81, conduzida por A., e outra de placa NEC4996, pilotada por R., este último sendo também a vítima de lesão corporal.

Ambos os condutores informaram que trafegavam pela Avenida Perimetral no sentido ao Residencial União, quando A., iniciou uma manobra de conversão à direita com o intuito de estacionar em frente à casa de um amigo. Simultaneamente, R., tentou uma ultrapassagem pela direita, colidindo lateralmente com a moto de A.

R., alegou que A., trafegava na faixa da esquerda, o que o fez entender que não haveria conversão iminente, justificando sua tentativa de ultrapassagem por aquele lado.

Nas imediações do local da colisão, há um comércio com câmeras de segurança voltadas para a via pública, o que pode ter registrado o momento do acidente. No entanto, o proprietário do estabelecimento não estava presente, e as imagens ainda não puderam ser acessadas.

Com o impacto, os botijões de gás que R., transportava se desprenderam e atingiram um veículo VW Fox que estava estacionado na via.

R., foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, relatando dores na perna direita. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.