Homem com medida protetiva furta celular da ex-esposa em plena via pública em Vilhena

Na tarde de sexta-feira (23), a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto na Avenida Melvin Jones, em frente a uma padaria, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, no local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou que estava em via pública realizando uma chamada de vídeo quando foi surpreendida por seu ex-marido. O homem se aproximou repentinamente e, de forma violenta, tomou o aparelho celular das mãos da mulher.

O celular levado é da marca Motorola, modelo Moto G4. Após o furto, o suspeito fugiu do local utilizando uma bicicleta.

Toda a ação foi registrada pelas câmeras do sistema de videomonitoramento do Totem da Polícia Militar, posicionado nas imediações.

A vítima informou ainda que possui medida protetiva de urgência em vigor contra o autor, o que agrava a situação do suspeito.

A guarnição se deslocou até o endereço do homem, mas ele não foi encontrado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas providências cabíveis.