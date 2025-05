Venezuelano é flagrado com maconha após encontro suspeito com ocupantes de carro em Vilhena

Na noite de sexta-feira, (23), uma ação da guarnição da Rádio Patrulha resultou na apreensão de substância análoga à maconha com um cidadão de nacionalidade venezuelana, identificado pelas iniciais S.E.G.P., em Vilhena.

A abordagem ocorreu após informações de que o suspeito havia adquirido entorpecente momentos antes, durante um encontro com os ocupantes de um veículo GM Celta de cor prata. Segundo a polícia, o homem se deslocava em uma bicicleta quando foi abordado pelos policias.

Durante a revista, os militares localizaram a substância ilícita com o suspeito. Ele confirmou ter recebido o material dos ocupantes do carro citado, que fugiram do local antes da chegada da guarnição, impossibilitando a identificação e interceptação dos mesmos.

O caso foi registrado e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, onde serão adotadas as providências cabíveis.