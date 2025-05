Em visita ao EXTRA, Thiago Flores destaca investimentos e ações para Vilhena e se apresenta como pré-candidato ao governo de RO

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos) cumpriu agenda de compromissos nesta semana em Vilhena.

Na cidade, ele visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que detalhou ações e investimentos realizados em benefício do município.

O parlamentar destacou que, desde o início de seu mandato, tem buscado fortalecer parcerias e direcionar recursos para áreas estratégicas da cidade.

Segundo Thiago Flores, ao longo de dois ciclos de liberação de emendas parlamentares, foram destinados aproximadamente R$ 5 milhões para Vilhena. Na área da saúde, o deputado encaminhou R$ 1,5 milhão para a realização de cirurgias eletivas, além de outros R$ 1,7 milhão voltados ao Instituto Federal de Rondônia (IFRO), contemplando projetos de extensão e qualificação dos alunos.

Entre os projetos apoiados no IFRO, o parlamentar mencionou o “Arte do Reúso”, coordenado pela professora Zachary, com apoio do diretor Rodrigo. A iniciativa trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica, promovendo capacitação e inserção no mercado de trabalho.

Flores, que se apresenta como pré-candidato ao Governo de Rondônia, também comentou sobre ações em infraestrutura, incluindo reuniões com o diretor-geral do DER, Eder Benítez, para tratar da construção de uma rotatória no cruzamento da BR-174 com acesso ao IFRO e bairros vizinhos. Além disso, ele direcionou recursos para a Associação MAP, que presta atendimento a crianças com deficiência.

Uma das principais bandeiras de seu mandato tem sido a luta pela melhoria no atendimento do INSS. O deputado relatou esforços desde o início do mandato para aumentar o número de peritos médicos em Rondônia. Atualmente, o Estado conta com apenas 17 peritos. Com concurso público recente, 20 novos profissionais deverão ser alocados, totalizando 37 peritos. A previsão é que entre 3 e 4 desses sejam lotados na agência de Vilhena.

O deputado também destacou medidas emergenciais para amenizar o problema da falta de peritos, como a realização de mutirões e o uso de teleperícia, viabilizados com equipamentos adquiridos por meio de verba de R$ 500 mil liberada junto à Receita Federal de Foz do Iguaçu. Thiago Flores informou ainda que foi o único parlamentar federal de Rondônia a destinar emendas para custear diárias de servidores do INSS durante mutirões.

Na área social, o deputado afirmou que apoia um projeto esportivo para crianças vilhenenses, oferecendo acompanhamento pedagógico e formação cidadã. Ele também participou de um evento promovido pela vereadora Amanda, voltado ao cuidado com mães de crianças autistas, com foco em apoio psicossocial e atendimento médico.

Por fim, o parlamentar abordou a situação da ponte sobre o Rio Cadeia, na BR-174. Segundo ele, após cobrança direta ao superintendente regional do DNIT, Fabrício Galvão, houve resposta rápida com o anúncio de medidas para resolver o problema.

A agenda de Thiago Flores em Vilhena foi exclusiva para compromissos na cidade, incluindo reuniões com parceiros locais.