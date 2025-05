PM desarticula ponto de tráfico ligado ao PCC em chácara de Vilhena e apreende drogas, armas e animais silvestres

Na noite de sábado (24), uma operação policial realizada pela guarnição da Rádio Patrulha, com apoio de outras viaturas, desarticulou um ponto de tráfico de drogas ligado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), em uma propriedade rural localizada na Kapa 144, Linha 02, zona rural de Vilhena.

Segundo informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a ação teve início após denúncia de que o local servia como depósito de entorpecentes da organização criminosa. Durante diligências, os policiais visualizaram duas motocicletas, uma preta e outra vermelha, no entroncamento da Kapa 144 com a Linha 02, transportando quatro homens. A moto preta permaneceu no local enquanto a vermelha seguiu até a chácara.

Na propriedade, foram avistados dois veículos estacionados: um Citroën C4 branco e um Honda Civic prata. O condutor da motocicleta vermelha, identificado como K., foi recepcionado por P.H.O.V., e permaneceu cerca de cinco minutos na residência, saindo com uma mochila preta. Ele retornou ao entroncamento e entregou a mochila a um dos suspeitos, identificado como J., que subiu na garupa da moto vermelha.

O grupo deixou o local em alta velocidade pela BR-364, sentido Pimenta Bueno. A motocicleta preta seguia à frente, atuando como “batedor”. A guarnição policial realizou o acompanhamento por cerca de 80 quilômetros, até que os suspeitos pararam em um posto de combustíveis desativado e foram abordados.

Durante a abordagem, K., resistiu à prisão, sendo necessária força física para contê-lo. Na mochila com J., os policiais encontraram cerca de 2,086 kg de maconha. Com outro suspeito, identificado como D. S. M., foram localizados aproximadamente 60 gramas de pasta base de cocaína.

Simultaneamente, outra equipe policial retornou à chácara, onde encontraram uma mulher identificada como M.L.G.O., que se apresentou como proprietária do imóvel. Durante buscas no local, os militares apreenderam uma espingarda calibre 28, 90 munições de calibre .357, 180 munições de calibre .22, e 18 munições de calibre .38. Além disso, foram encontradas mais drogas: 207 gramas de maconha, 96 gramas de cocaína distribuídas em 13 invólucros, 20 gramas de pasta base divididas em 11 porções, duas balanças de precisão e diversas embalagens plásticas para fracionamento dos entorpecentes.

O Citroën C4, que havia saído da chácara momentos antes da chegada da polícia, foi localizado, e seu condutor, P.H.O.V., preso em flagrante por tráfico de drogas.

Outro agravante da ocorrência foi a presença de animais silvestres em situação de maus-tratos. Na propriedade, foram resgatados seis papagaios, dois periquitos e uma maritaca, todos presos em gaiolas e sem autorização legal. Os animais foram encaminhados ao Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) para as devidas providências.

Todos os envolvidos, bem como o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.