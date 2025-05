Força Tática cumpre mandado de prisão durante patrulhamento em Cerejeiras

Na noite do último sábado (24), a guarnição da Força Tática realizava patrulhamento de rotina pela Rua Joaquim Cardoso dos Santos, nas proximidades do cruzamento com a Rua Mário Pereira da Silva, em Cerejeiras, quando os policiais observaram um homem em atitude suspeita.

Diante da situação, os militares realizaram a abordagem do indivíduo, identificado pelas iniciais G.A.M.M. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. No entanto, ao ser feita a verificação no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O homem recebeu voz de prisão no local e, conforme os protocolos, foi conduzido ao hospital para a realização do exame de corpo de delito. Em seguida, foi encaminhado à Cadeia Pública, onde permanecerá à disposição da Justiça.