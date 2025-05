Confusão após homem deixar bicicleta como garantia de dívida de R$ 30,00 mobiliza polícia em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 28, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento entre dois homens em Vilhena, envolvendo uma suposta dívida no valor de R$ 30,00.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a solicitante, que relatou que seu marido havia emprestado R$ 30,00 a um homem desconhecido. Como garantia do pagamento, o devedor deixou uma bicicleta antiga, de baixo valor comercial.

No entanto, o homem retornou à residência exigindo a devolução da bicicleta, sem quitar a dívida. Diante da recusa em entregar o bem sem o devido pagamento, teve início um acalorado desentendimento verbal entre os envolvidos.

Embora o atrito não tenha evoluído para agressões físicas, a situação causou desconforto e sensação de insegurança à família da solicitante. Antes da chegada da equipe policial, o homem deixou o local.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as providências cabíveis.