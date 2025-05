Dupla armada com canivete rouba bicicleta e celular de estudante em Vilhena

Na noite de terça-feira (27), uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo na Avenida Paraná, em Vilhena.

Segundo apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que saiu da Escola Shirlei Ceruti por volta das 22h, conduzindo sua bicicleta da marca Lotus, de cor preta com adesivo rosa, com destino à sua residência.

No trajeto, ao se aproximar do Mercado Bela Vista, foi surpreendida por dois homens. Um deles, trajando moletom preto e armado com um canivete, aproximou-se em uma bicicleta e anunciou o assalto, exigindo: “Me passa a bicicleta e o celular azul”. A vítima, temendo por sua segurança, entregou os pertences a um segundo comparsa, que vestia camiseta branca e bermuda jeans.

Após o roubo, a vítima chegou em sua residência e acionou a Polícia Militar. De posse das informações repassadas, os policiais realizaram diligências pela região, porém, até o momento, os suspeitos não foram localizados.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para as autoridades competentes, que devem seguir com as investigações.