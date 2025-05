Em Vilhena, mulher tenta se jogar de carro em movimento; marido estava aparentemente embriagado

Na terça-feira (27), uma cena preocupante chamou a atenção de policiais da Rádio Patrulha que realizavam patrulhamento ostensivo pela Avenida Paraná, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, um veículo VW/Gol transitava com a porta traseira do lado direito aberta, e uma mulher era vista tentando saltar do interior do automóvel ainda em movimento.

Diante da situação de risco, a guarnição realizou a abordagem imediata do veículo. No interior, além do condutor, estavam mais três ocupantes. Durante a averiguação, a filha do motorista relatou que o pai havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção e, durante o trajeto, iniciou uma discussão acalorada com a esposa, adotando uma postura agressiva ao volante. A condução perigosa, com velocidade excessiva e manobras bruscas, fez com que a passageira tentasse escapar pulando do carro em movimento, temendo por sua vida.

Ao ser questionado pelos policiais, o condutor admitiu ter consumido três latas de cerveja, porém se recusou a realizar o teste do bafômetro. Apesar disso, os agentes constataram evidentes sinais de embriaguez, como hálito etílico, olhos avermelhados, fala arrastada e dificuldade para caminhar, o que motivou a lavratura de auto de infração de trânsito por dirigir sob efeito de álcool.

Diante da condição alterada do motorista e da presença de familiares em situação de vulnerabilidade, o veículo foi liberado à filha, que apresentou documentação e habilitação regulares, estando apta a assumir a direção.

O condutor foi então conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis por dirigir sob a influência de álcool, colocando em risco a vida de terceiros, inclusive da própria família.