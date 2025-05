Homem desacata policiais durante ocorrência de som alto e acaba preso em Vilhena

Na noite de terça-feira, 27, uma equipe da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma denúncia de perturbação do sossego na Rua 102-24, no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegarem ao local, os policiais constataram que o som proveniente da residência denunciada estava em volume elevado, incomodando a vizinhança.

Após diversas tentativas de contato, uma mulher se apresentou como responsável pelo imóvel e autorizou a entrada da guarnição.

Dentro da residência, os policiais encontraram um homem identificado pelas iniciais W., que consumia bebida alcoólica e fumava tabaco na cozinha. Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem, que, apesar disso, passou a ofender os agentes com palavras de baixo calão ao receber a ordem para reduzir o volume do som.

Frases como “Quem vocês pensam que são?”, “Vão prender bandidos” e “Isso não vai ficar assim” foram ditas por W., que ainda tentou intimidar os policiais ao afirmar que descobriria quem teria feito a denúncia. Devido ao comportamento agressivo e à tentativa de atrapalhar o trabalho policial, foi necessário acionar uma viatura com cela para transporte adequado do suspeito.

Apesar do tom hostil inicial, o homem acatou as ordens sem necessidade de algemas ou uso de força. Já a mulher assumiu ser a dona do equipamento de som e confirmou que uma vizinha havia reclamado do barulho momentos antes da chegada da PM, mas admitiu ter ignorado o pedido.

Diante dos fatos e da constatação da infração, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia para providências cabíveis. Eles foram apresentados à autoridade policial em plenas condições físicas.