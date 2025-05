Juiz pede vista e julgamento que analisa perda de mandato de vereador de Vilhena é adiado no TRE de RO; “Nas mãos de Deus”, diz Graebin

O pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) adiou o julgamento do processo que questiona a validade da chapa do Partido da Renovação Democrática (PRD), através de suposta fraude de cota de gênero, e que pode comprometer o mandato do vereador Gabriel Graebin, de Vilhena.

O julgamento começou na tarde desta quarta-feira, 28, mas foi adiado após pedido de vistas do juiz José Vitor. Não há data para ir novamente ao plenário.

O CASO

O Ministério Público Eleitoral (MPE) recomendou a cassação de toda a chapa, argumentando que o partido não cumpriu adequadamente a exigência legal de 30% de candidaturas femininas.

Segundo o MPE, algumas candidatas teriam sido registradas apenas para preencher a cota mínima, sem a real intenção de concorrer, caracterizando uma candidatura fictícia (leia mais AQUI).

Caso o TRE-RO acate a recomendação do MPE, Gabriel Graebin poderá perder o mandato, e os votos recebidos pela chapa poderão ser anulados. A decisão também poderá afetar a composição da Câmara Municipal, com a possibilidade de recontagem dos votos e redistribuição das cadeiras entre os partidos (leia mais AQUI, AQUI e AQUI).

“NAS MÃOS DE DEUS”

Entrevistado pelo Extra de Rondônia após o julgamento ser adiado, Gabriel Graebin disse apenas que “meu mandato está na mão de Deus”