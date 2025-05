Municípios recebem máquinas agrícolas por meio de emenda da deputada Lebrinha

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) realizou, na terça-feira (27), a entrega de tratores agrícolas, pá carregadeira e retroescavadeira para oito municípios de Rondônia.

A solenidade contou com a presença de prefeitos, vereadores e representantes da imprensa.

A emenda parlamentar, de aproximadamente R$ 10 milhões, foi destinada aos municípios de Cerejeiras, Ministro Andreazza, São Felipe, Costa Marques, Rolim de Moura, Rio Crespo, Chupinguaia e Nova Brasilândia. Os recursos foram viabilizados em parceria com o deputado federal Lebrão (União Brasil).

“A entrega dessas máquinas representa um avanço importante para a agricultura familiar. Queremos garantir que nossos produtores tenham condições de trabalhar com mais eficiência e qualidade, impulsionando o desenvolvimento econômico das regiões”, afirmou a deputada Lebrinha.

As máquinas serão utilizadas para apoiar pequenos produtores e melhorar a infraestrutura rural.

A ação integra uma série de entregas realizadas ao longo do mandato e reforça o compromisso dos parlamentares com o setor produtivo dos municípios. A deputada Lebrinha agradeceu à Superintendência de Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (SFA/RO), especialmente ao superintendente Ênio Roberto Milani, pela disponibilidade e participação fundamental na entrega dessas emendas.

A deputada Lebrinha agradeceu a participação dos seguintes representantes municipais:

Rolim de Moura: secretário de Agricultura Uender Nogueira e prefeito Aldo Júlio;

Rio Crespo: vereador Geraldo e prefeito Éder Paraguai;

São Felipe do Oeste: prefeito Ney da Paiol, secretário de Agricultura Alex e colaborador Evandro (Sopinha);

Nova Brasilândia do Oeste: prefeito Ginão da Saúde;

Ministro Andreazza: Milla da Agricultura, representado pelo secretário de Agricultura Ricardo, vereadora e presidente da Câmara Jucileia;

Costa Marques: prefeito Dr. Fabiomar, vereadora e presidente da Câmara Juliane, e vereador Paulinho;

Chupinguaia: prefeito Wesley Araújo e vereador e presidente da Câmara Gardel;

Cerejeiras: prefeito Sinésio José e ex-vereador Sapata.