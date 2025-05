Thiago Flores destina mais de R$ 5 milhões em emendas parlamentares para Vilhena

O município de Vilhena, no Cone Sul de Rondônia, foi amplamente contemplado pelo deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) com a destinação de mais de R$ 5 milhões em emendas parlamentares entre os orçamentos de 2024 e 2025.

Os recursos serão investidos em saúde, educação, inclusão social, profissionalização e fortalecimento de projetos importantes na cidade.

Em 2024, o deputado destinou R$ 1,3 milhão, sendo R$ 1 milhão para a realização de cirurgias eletivas, atendendo um pedido do prefeito Flori, dos secretários Adilson e Vagner, e R$ 250 mil para cursos profissionalizantes voltados para mulheres, em parceria com o IFRO, a pedido do Rodrigo e do ex-vereador Toninho.

Já no orçamento de 2025, Thiago Flores irá destinar R$ 3,8 milhões. Deste total, R$ 500 mil vão reforçar a saúde com a realização das cirurgias eletivas, a pedido do vereador Zé Duda; R$ 1 milhão será investido na ampliação do Centro de Artes Marciais, a pedido do ex-vereador Zezinho da D’Ságua; R$ 500 mil apoiarão as ações sociais da AMAVI; e R$ 1,7 milhão reforçará os projetos do IFRO, conforme solicitação da vereadora Amanda e do Rodrigo.

O parlamentar também destinou recursos para a Escolinha de Futebol América, garantindo o custeio de suas ações sociais. Para o INSS, foram entregues equipamentos que fortalecem o serviço de telemedicina, e Thiago está articulando a vinda de 3 a 4 novos peritos para Vilhena por meio do concurso atual, ampliando o atendimento presencial na agência local.

E reforçando seu compromisso com a saúde pública, o deputado também destinou R$ 300 mil para a realização de mutirões da saúde, que visam reduzir filas e acelerar atendimentos essenciais à população.

“São investimentos importantes que vão transformar vidas, valorizar quem trabalha por Vilhena e mostrar que estamos ao lado de quem precisa. Cada centavo dessas emendas é fruto do diálogo com lideranças sérias e do compromisso que assumi com a população”, destacou Thiago Flores.