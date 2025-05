VÍDEO: motociclista fratura pé ao perder controle enquanto empinava veículo em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 28, um motociclista ficou ferido após sofrer uma queda enquanto praticava direção perigosa, em Vilhena, no bairro Cidade Verde.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o acidente aconteceu na Avenida Rio Grande do Norte, quando o condutor seguia em direção à Avenida Campos Elíseos.

Câmeras de segurança de uma residência flagraram o momento em que o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu violentamente ao solo.

Com o impacto da queda, a vítima sofreu uma fratura exposta no pé. Um outro motociclista que passava pelo local no momento do acidente prestou socorro imediato, acionando o resgate.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.

>>>Vídeo: