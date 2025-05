Semana do MEI movimenta Sebrae de Vilhena com serviços e atrações gratuitas

A Semana do MEI (Microempreendedor Individual) está em andamento no Sebrae de Vilhena desde segunda-feira, 26, e vai até sexta-feira, 30.

O evento oferece uma série de atividades e serviços gratuitos destinados a quem já é MEI ou deseja abrir um pequeno negócio.

Com o objetivo de fortalecer os microempreendedores locais, a programação inclui uma variedade de atrações. Entre os destaques estão a exposição de artesanato e produtos da agroindústria, orientações para a declaração do imposto de renda do MEI, além de informações sobre acesso a crédito. Para o público jovem, há ainda um ringue de robótica, que promove interação e aprendizado tecnológico.

Outras atividades oferecidas são design de sobrancelhas gratuito, palestras sobre o processo para se tornar um MEI e sorteio de brindes para os participantes do evento.

A iniciativa faz parte da mobilização nacional do Sebrae para apoiar os microempreendedores individuais, reconhecendo o papel essencial que eles desempenham no desenvolvimento econômico local. Durante toda a semana, os visitantes têm a oportunidade de obter informações, tirar dúvidas e buscar apoio especializado para o crescimento de seus negócios.

A programação é aberta ao público e acontece na unidade do Sebrae em Vilhena. Para quem deseja saber mais, basta procurar o Sebrae ou acessar os canais oficiais da instituição.