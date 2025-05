Dnit atende recomendação do MPF e apresenta medidas para garantir segurança de ponte em Candeias do Jamari em RO

Após recomendação do Ministério Público Federal (MPF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) apresentou um conjunto de medidas para garantir a segurança estrutural da ponte sobre o Rio Candeias do Jamari, que liga o município Candeias do Jamari a Porto Velho (RO).

A principal iniciativa é a operacionalização do tráfego por meio da intercalação de veículos leves e pesados, buscando reduzir a sobrecarga na estrutura.

As medidas foram apresentadas durante reunião realizada no último dia 26 de maio com representantes do MPF, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (Crea/RO).

Também ficou definido que o ponto de controle “Pare e Siga” será readequado para ficar mais próximo das cabeceiras da ponte, garantindo maior efetividade na gestão do fluxo. A PRF dará apoio operacional diário no controle de tráfego, especialmente no horário de pico, entre 16h e 18h.

As instituições envolvidas também ressaltaram a importância de uma comunicação coordenada com a população, com orientações claras sobre as mudanças no trânsito. Dnit e PRF devem divulgar, em conjunto, notas informativas explicando o novo sistema de controle.