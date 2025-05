Morador de Vilhena quase perde casa em golpe com depósito falso

Na tarde desta sexta-feira, 30, o morador de Vilhena, Sebastião Dário Leal, de 66 anos, procurou a redação do Extra de Rondônia para denunciar uma tentativa de golpe que quase resultou na perda de sua casa. Segundo ele, a ação criminosa envolveu falsos compradores do exterior e um depósito bancário fraudulento.

De acordo com Sebastião, a negociação do imóvel, localizado na Rua 12, bairro Cohabinha, foi conduzida por um homem identificado apenas como Mauro, que se apresentou como morador de Cacoal. O suposto intermediador teria se comprometido a efetuar o pagamento pela casa, mas no momento da assinatura do contrato, enviou um comprovante de depósito bancário falso.

“Ele fez um depósito falso. Eu confiei e assinei o contrato, mas quando pediram a minha assinatura na procuração, percebi que havia algo errado e não assinei mais”, relatou o idoso, demonstrando alívio por ter evitado o golpe a tempo.

A negociação foi acompanhada por dona Anice, conhecida da família, que teria sido orientada por Mauro a não revelar o valor real da venda. Durante os diálogos, Mauro ainda afirmou que anteciparia o pagamento de uma suposta dívida de R$ 200 mil relacionada a pessoas ligadas à filha de dona Anice, que vive nos Estados Unidos.

O caso ganhou contornos ainda mais complexos com a participação de Lucas, um comprador que também diz ter sido enganado. Ele revelou ter transferido R$ 100 mil para uma mulher identificada como Ângela, acreditando que ela seria a verdadeira vendedora do imóvel. Sebastião nega qualquer vínculo com a mulher.

“Nem conheço esse pessoal. O Lucas também caiu no golpe. A gente achava que ele podia estar envolvido, mas depois ele contratou uma advogada, e mandou uma notificação extrajudicial para cumprir o contrato. Aí vimos que ele também foi vítima”, explicou Sebastião.

Temendo perder o imóvel, o idoso agiu rapidamente para proteger seu patrimônio. Ele bloqueou qualquer movimentação no cartório sem sua assinatura e da esposa. Além disso, entregou à Polícia Civil áudios, vídeos e imagens que, segundo ele, comprovam a tentativa de fraude.

“Se eu tivesse assinado a escritura ou a procuração, teria perdido a casa. E o Lucas, por sua vez, teria perdido o dinheiro que pagou”, lamentou.

A Polícia Civil já foi acionada e deverá conduzir as investigações para identificar e responsabilizar todos os envolvidos na tentativa de estelionato.

O caso serve de alerta para outros proprietários e compradores quanto à importância de verificar atentamente cada etapa de uma negociação imobiliária.