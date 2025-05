Pioneiro da agricultura em Cerejeiras morre aos 60 anos

Morreu na quinta-feira, 29, no Hospital São Lucas, em Cerejeiras, o agricultor aposentado Almeda Pereira de Menezes, aos 60 anos. Ele era natural da região e bastante conhecido entre familiares e amigos da comunidade rural.

De acordo com informações fornecidas pela família, Almeda foi vítima de insuficiência respiratória e insuficiência cardíaca, decorrentes de neoplasia maligna do reto com metástase cerebral.

A condição clínica se agravou nos últimos dias, levando à internação e posterior falecimento na unidade hospitalar do município.

Divorciado, Almeda deixa três filhos. O velório está sendo realizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Setor C, em Cerejeiras. O sepultamento está marcado para as 17h desta sexta-feira (30).

A família e amigos prestam as últimas homenagens ao ex-agricultor, que teve sua vida marcada pelo trabalho no campo e pelo convívio próximo com a comunidade local.