Policial afastado é flagrado armado em caminhonete na contramão da BR-364 em Vilhena

Na manhã de quinta-feira, 29, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina em Vilhena quando flagrou duas caminhonetes transitando de maneira suspeita nas proximidades de um posto de combustível na Avenida Marechal Rondon.

Os veículos acessaram a BR-364 na contramão, o que levantou a suspeita da equipe policial, que prontamente se aproximou para abordagem. Uma das caminhonetes, uma Chevrolet S10 prata, foi interceptada pelos militares.

Durante a revista, os policiais identificaram o condutor como A., que se apresentou como policial militar, porém não portava a identidade funcional. No veículo, estava também sua esposa.

A busca pessoal no suspeito resultou na apreensão de uma pistola marca Taurus, calibre .45, carregada com 12 munições intactas. Em consulta ao sistema informatizado Portal SIGA, os policiais constataram que A., está com restrição administrativa para o porte de arma de fogo, devido a afastamento funcional amparado por atestado médico.

Diante da situação, A. foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi apresentado à autoridade policial para as devidas providências.