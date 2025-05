URGENTE: Justiça revoga liminar e autoriza retomada de obras para hospital em Cacoal

A decisão permite a imediata retomada dos trabalhos, que contam com investimentos de R$ 10,5 milhões garantidos por parlamentares

A 1ª Vara Cível de Cacoal decidiu nesta sexta-feira (30) revogar a liminar que suspendia as obras de adaptação de um imóvel alugado pela prefeitura para instalação de um hospital temporário. O TJ/RO aceitou os argumentos do Município, que alegou erro na análise inicial e riscos à saúde pública com a paralisação das obras.

O Tribunal também destacou a necessidade urgente do hospital, uma vez que a obra do Greenville não tem previsão de conclusão – e os custos para finalizá-la chegam a R$ 46 milhões, dependendo de verbas federais.

O novo hospital contará com a construção de um centro cirúrgico moderno que receberá investimento de R$ 10,5 milhões em recursos parlamentares. O deputado estadual Cássio Gois (PSD) destinou R$ 4,5 milhões específicos para esta finalidade, enquanto outros R$ 6 milhões foram garantidos pelo senador Bagatolli (PL) mediante articulação de Gois.

As obras estão sendo realizadas por execução direta da prefeitura de Cacoal, sob determinação do prefeito Adailton Furia (PSD) que comemorou a decisão. “Com os R$ 10,5 milhões garantidos pelos nossos parceiros e a autorização judicial, vamos acelerar as obras para atender nossa população o mais rápido possível. Essa é uma vitória da saúde pública de Cacoal”, finalizou Furia.