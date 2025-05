VÍDEO: Gabriel Graebin responsabiliza advogado por sua cassação e afirma que continuará no cargo enquanto lei permitir em Vilhena

O vereador mais jovem de Vilhena, Gabriel Graebin Filho (PRD), usou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para comentar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), que determinou, por 6 votos a 1, a cassação do seu mandato por suposta fraude à cota de gênero. Na publicação, Graebin atribuiu a responsabilidade pelo problema ao advogado Carlos França, ligado ao partido na época da eleição.

Segundo o parlamentar, o advogado cometeu um erro grave durante o registro das candidaturas do PRD em 2020. “Tudo isso está acontecendo por irresponsabilidade de uma pessoa que era ligada ao partido do PRD, que era o advogado do partido, Carlos França, que cometeu a irresponsabilidade de não anexar nos autos a desistência do candidato Jeffinhol, que até então era candidato a vereador também pelo PRD”, afirmou o vereador no vídeo.

Gabriel explicou que a falha no processo foi determinante para que os votos do PRD fossem anulados, levando à sua cassação. “Infelizmente eu estou tendo que pagar por um erro de um irresponsável”, declarou.

Apesar da decisão do TRE, Graebin reforçou que continua no cargo até que o processo transite em julgado na última instância. Ele informou que irá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode apresentar embargos de declaração para tentar reverter a cassação ou ao menos retardar a perda do mandato.

“Eu ainda estou exercendo o cargo como vereador. Só irei deixar o cargo assim que perder ele na terceira instância”, destacou o parlamentar, afirmando também que seguirá participando normalmente das sessões e defendendo as demandas da população vilhenense.

Na mensagem, o vereador agradeceu o apoio da população: “Gostaria de agradecer a cada um que tem orado, que mandou mensagem para mim, me apoiando, desejando coisas boas. Não se preocupem, tudo vai se resolver.”

Caso a cassação seja mantida nas instâncias superiores, a vaga de Graebin deve ser ocupada por Oziane Germiniano (União Brasil), assistente social e nora do ex-vereador Joaquim Germiniano. A decisão ainda pode causar novas mudanças na composição da Câmara de Vereadores de Vilhena com a retotalização dos votos.

Veja o vídeo abaixo >>>