“Vilhena vira canteiro de obras com apoio do Governo de Rondônia”, diz secretário Laércio Torres

O secretário municipal de Obras de Vilhena, Laércio Torres, visitou, nesta sexta-feira, 30, a redação do Extra de Rondônia, momento em que concedeu entrevista e falou sobre o intenso cronograma de pavimentações, recapeamentos e manutenções em andamento na cidade.

Após ser alvo de críticas durante o período chuvoso, o secretário afirmou que os serviços agora são realizados de forma definitiva, aproveitando o verão para entregar obras de qualidade.

Segundo Laércio, a malha viária da cidade é antiga e já não suporta mais serviços paliativos. “Não adianta fazer um tapa-buraco hoje e amanhã abrir outro. A impermeabilização do asfalto antigo foi completamente perdida. Agora estamos fazendo o serviço pesado, com recapeamento completo em várias avenidas, como a José do Patrocínio, Jamari, Gonçalves Dias e outras”, afirmou.

As obras são realizadas com recursos próprios e também com apoio do Governo de Rondônia, que cedeu equipamentos para a produção de asfalto quente. “O governador Marcos Rocha foi fundamental com a cessão de maquinários. Essa parceria firmada pelo prefeito Flori foi rápida, prática e eficiente. A população já está colhendo os frutos com as obras que estão sendo entregues”, explicou.

O secretário também destacou o apoio do senador Jaime Bagattoli, que indicou quase R$ 4,8 milhões para o setor 22 e se comprometeu a destinar recursos para a aquisição de um kit completo de asfaltamento.

Além do recapeamento, novos asfaltamentos estão em andamento nos setores 22, 23, 29, 15, 17, no bairro Lírios do Vale e no bairro Imigrantes, com início previsto para setembro. Ao todo, somente no setor 22 serão 4 km de pavimentação. Já no setor 29, serão quase 8 km.

A Prefeitura iniciou ainda o patrulhamento e cascalhamento de ruas não asfaltadas, abrangendo cerca de 8 bairros até o momento. “Estamos com cronograma firme e esperamos concluir nos próximos 15 dias essa frente de trabalho”, garantiu Laércio.

Na área rural, os serviços acontecem em regime de mutirão aos fins de semana, com apoio da SEMAGRI. “São 3.400 km de estradas rurais. Estamos com todas as frentes de maquinário atuando de forma intensiva para dar conta da demanda”, pontuou.

Os distritos, como Nova Conquista, Perobal e São Florentino, também estão sendo contemplados com manutenção viária tanto nas estradas quanto nas áreas urbanas.

Outra frente de obra destacada pelo secretário são as três novas alças de acesso à BR-364, que serão construídas próximas ao bairro Cinta Larga, Cavalo Branco e Rondobras. “A proposta é melhorar o fluxo e evitar gargalos nas rotatórias”, explicou.

Por fim, Laércio assegura que a população pode esperar mais investimentos. “Teremos obras de asfaltamento, drenagem profunda, urbanização, iluminação pública, pistas de caminhada e ciclovias. Mesmo sem conseguir asfaltar todos os bairros de uma vez, vamos priorizar as vias coletoras para facilitar o acesso da população aos centros urbanos”, concluiu.