Suplente, Oziane Germiniano se diz preparada para assumir vaga por cassação de Gabriel Graebin na Câmara de Vilhena

A assistente social Oziane Germiniano, do partido União Brasil, declarou neste sábado (31) ao site Extra de Rondônia que está pronta para assumir uma vaga na Câmara Municipal de Vilhena, caso a cassação do vereador Gabriel Graebin Filho (PRD), mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), seja confirmada pelas instâncias superiores.

Oziane, que foi candidata nas eleições de 2024 e ficou na suplência, pode ser beneficiada pela decisão, que anulou os votos do partido de Graebin por suposta fraude à cota de gênero. A situação ainda está em andamento judicial, e o atual vereador permanece no cargo até decisão final (leia mais AQUI e AQUI).

Com serenidade, Oziane comentou sobre a possibilidade de assumir como vereadora. “Então, as minhas expectativas são as melhores para Vilhena. Sendo confirmado, sendo concretizado e eu sendo convocada, com certeza eu me sinto preparada para representar a população vilhenense. Vou buscar parcerias, trabalhar para que os meus projetos de campanha que eu apresentei para a população possam ser concretizados. E aquilo que eu sempre falo, que seja feita a vontade de Deus. Muito obrigada, viu?”, declarou.

Caso a decisão do TRE-RO seja mantida, a retotalização dos votos poderá alterar a composição atual do Legislativo Municipal. Oziane é nora do ex-vereador Joaquim Germiniano, figura conhecida na política local, e atuou durante anos na área social do município.