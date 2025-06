COLORADO: após críticas de vereadores, prefeito esclarece repasse de recursos e destaca importância da Expocol: “vitrine do setor produtivo”

O prefeito de Colorado do Oeste, Edinho da Rádio, esclareceu a situação envolvendo o repasse de recursos para a Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL), organizadora da Expocol 2025, que ocorrerá de 11 a 15 de junho.

Na última semana, o mandatário municipal foi duramente criticado na sessão ordinária por dois vereadores devido a esta situação (leia mais AQUI).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Edinho afirmou que, embora ainda não tenha havido liberação direta de verbas por parte da Prefeitura, existe um recurso garantido através da deputada estadual Ieda Chaves, que deverá ser repassado assim que o projeto for aprovado oficialmente.

De acordo com o prefeito, a verba não será retirada do orçamento do município, e sim de uma emenda parlamentar já acertada com a deputada. “O dinheiro não é dos cofres do Município. Tenho muita responsabilidade com a questão dos recursos, por isso busquei apoio da deputada. O recurso está garantido, só aguardando os trâmites legais para liberação”, destacou.

Edinho enfatizou que ainda não foi feito nenhum pagamento direto à ASCCOL e que os valores só serão transferidos após a legalização e aprovação do projeto da festa. “Não estou pegando dinheiro e passando para o parque. Tenho muitas prioridades na cidade e se fosse para pagar com recurso próprio, realmente não poderia”, afirmou.

Mesmo diante das limitações financeiras da Prefeitura, o prefeito explicou que não poderia ser omisso quanto à importância da Expocol, evento tradicional que impulsiona o agronegócio e aquece a economia local. “A festa é uma vitrine para o setor produtivo de Colorado do Oeste, movimenta o comércio e beneficia toda a população do Cone Sul. Por isso, assumi o compromisso de apoiar, sem comprometer os recursos do Município”, disse.

Edinho também destacou o compromisso da gestão com as finanças públicas, lembrando que os servidores municipais receberam seus salários já no dia 28 deste mês.