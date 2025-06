Advogado vê quebra de decoro e promete representar Bagattoli no Conselho de Ética do Senado por confusão que gerou B.O em Vilhena

O advogado Caetano Neto promete representar o senador Jaime Bagattoli (PL) no Conselho de Ética do Senado Federal.

Em contato com a redação do Extra de Rondônia, o causídico afirmou que, ao analisar a confusão que o senador se envolveu nesta terça-feira, 3, na Câmara de Vilhena, o que gerou Boletim de Ocorrência (BO) policial, há nítida quebra de decoro parlamentar por extrapolar os direitos inerentes ao mandato (leia mais AQUI).

“Diante dos fatos narrados no BO, no caso que envolveu assessor da Câmara Municipal, vereador, presidente da Casa de Leis, Jaime Bagattoli extrapolou os direitos inerente ao mandato, agindo com truculência, ameaça, intimação, sob o manto de senador da república, abusando, assim, das prerrogativas que possui. É quebra nítida de decoro parlamentar, portanto carece de responder no Conselho de Ética do Senado representação que pode culminar com a cassação do seu mandato”, avalia.

O causídico também afirmou que, nos próximos dias, estará se deslocando para Brasília e entregar a referida representação perante a Mesa Diretora do Senado, conforme Regimento Interno da Casa legislativa.

Caetano explicou que já trabalhou no Congresso Nacional atendendo o ex-senador Odacir Soares e conhece com peculiaridade os corredores do Senado Federal.

Lembrou, ainda, que, na atualidade, vários parlamentares vêm respondendo processo de cassação por atos de truculência e desvaneio em suas condutas, citando o mais recente caso do deputado Glauber Braga, que teria atuado por truculência contra manifestante na Câmara Federal. “Portanto, comportamento de supremacia contra cidadãos em face do uso na condição de detentor de mandato é resquício de ditador e é preciso por fim a esses parlamentares que não representam a cidadania e sim seus próprios interesses no exercício do mandato”, encerrou.

VERSÃO DO SENADOR

Nesta terça-feira, 3, através de sua assessoria, Bagattoli afirmou ao Extra de Rondônia que “o vereador foi muito infeliz e desrespeitoso, na sua postura e na sua fala na defesa do seu assessor nomeado na Câmara de Vereadores” (leia mais AQUI).