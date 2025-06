CORUMBIARA: Servidor público suspeito de tentativa de homicídio em bar se entrega à polícia; vítima segue em estado grave

Após tomar conhecimento de que havia um mandado de prisão expedido em seu desfavor, o suspeito de atirar contra um homem dentro de um bar no distrito de Vitória da União, em Corumbiara, se apresentou espontaneamente na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, nesta semana.

Identificado pela inicial “R”, o homem trabalha como motorista de ambulância da prefeitura de Corumbiara. Ele se entregou às autoridades acompanhado de um advogado.

O crime ocorreu dentro de um bar e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens, a vítima aparece sentada ao lado do balcão quando é surpreendida e atingida por dois disparos de arma de fogo, um no abdômen e outro no braço.

A vítima foi socorrida e levada inicialmente ao hospital de Corumbiara, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Regional de Vilhena.

O conteúdo do depoimento de “R” não foi divulgado pela Polícia Civil. Contudo, relatos de testemunhas na noite do crime indicam que o suspeito teria chegado ao local alterado. Já a vítima teria ido ao bar para comprar cigarro quando foi atacada (leia mais AQUI).

A polícia segue investigando o caso para esclarecer a motivação do crime.

>>>Vídeo: