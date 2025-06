CACOAL: Câmara gasta mais de R$ 400 mil em diárias em cinco meses; veja valores recebidos por cada vereador

A Câmara de Vereadores de Cacoal gastou mais de R$ 400 mil com diárias utilizadas por servidores e parlamentares nestes primeiros cinco meses de 2025. Geralmente, os valores incluem despesas com alimentação, hospedagem e transporte,

O Extra de Rondônia teve acesso ao Portal da Transparência, confirmando valores. No sistema, consta que a Casa de Leis gastou, até 5 de junho, um total de R$ 420.228,05 em diárias. Contudo, destaca a anulação de R$ 10.911,96. Desse montante, só os vereadores gastaram R$ 205 mil em diárias.

Entre os vereadores que mais gastaram, conforme o Portal, destacam-se quatro: Edimar Kapiche (1º Secretário / PSD), Paulinho do Cinema (PSD, Zivan Almeida (vice-presidente / DC) e Gimenez Fritz (presidente da Casa / PSD).

Na relação consta que Kapiche foi quem mais gastou no parlamento, recebendo R$ 29.438,91 em diárias; Paulinho embolsou R$ 29.197,24; Zivan Almeida ganhou R$ 26.952, 60 e Fritz recebeu R$ 25.923,85.

Nas justificativas apresentadas, quase todos os parlamentares informaram cobrir despesas de diárias para cumprir agendas em órgãos governamentais e reunião com deputados estaduais, federais e senadores, com finalidade de angariar benefícios para o município. As viagens, principalmente, são nos trechos Porto Velho / Brasília.

Pela ordem de valores, os demais parlamentares receberam o seguinte montante:

Alaezio do Teixeirão – R$ 21.145,87

Marilandes Alves (PSD) – R$ 12.018,74

Farlen Maycon Machado (Republicano) – R$ 12.018,74

Dra Amalia Milani (União) – R$ 11.613,45

Clebim Furia (Avante) – R$ 10.046,81

Amarilson Carvalho (PL) – R$ 9.805,13

Nice Condaque (União) – R$ 9.477,89

Carlos Freitas ( 2º secretário – Agir) – R$ 7.560,49

R$ 1,3 MILHÃO DE REPASSE MENSAL

Ainda, conforme o Portal da Transparência, o Poder Legislativo recebe, por lei, repasse mensal de R$ 1.342.500,00, o que representa o percentual de 7% da arrecadação do Município.

Assim, contando os meses de janeiro a maio de 2025, o Legislativo recebeu, até o momento, um total de R$ 6,7 milhões (R$ 6.712.500,00),

Se for nessa linha de raciocínio, a Câmara de Vereadores deverá receber, até dezembro de 2025, mais de R$ 16 milhões.

DIÁRIAS DE 2025 DEVEM SUPERAR ANOS ANTERIORES

Pelo “andar da carruagem”, a expectativa é que os gastos com diárias em 2025 devem superar os já disponibilizados em anos anteriores no Poder Legislativo.

Através do Portal da Transparência, o Extra de Rondônia teve acesso aos valores gastos nos três últimos anos. Em 2024, por exemplo, a administração do Legislativo surpreendeu com a gastança no parlamento com R$ 1,2 milhões em diárias para servidores e vereadores da Casa; já em 2023, os gastos foram de R$ 614 mil e, em 2022, R$ 233 mil.

“DIÁRIAS RESULTAM EM BENEFÍCIOS PARA CACOAL” DIZ PRESIDENTE

Para saber o motivo dos gastos com diárias, a reportagem do Extra de Rondônia entrevistou o vereador Gimenez Fritz, presidente da Casa de Leis.

De acordo com ele, os gastos são bem aplicados, incluindo cursos de capacitação para os servidores da Casa.

Garante que só, através de sua intervenção, o Município de Cacoal ganhou R$ 7,8 milhões em benefícios em apenas seis meses. “Há a necessidade de ir para Porto Velho ou Brasília para dialogar e expor aos deputados e senadores os problemas que enfrentamos e o que necessitamos no município. Faço uso de diárias de forma consciente e já estão trazendo resultados positivos para Cacoal”, avalia.

Fritz informou que, até momento, só ele conseguiu R$ 2,5 milhões para uma ponte com estrutura metálica e de concreto na área rural; R$ 3 milhões para Saúde, citando o Hospital Municipal; R$ 150 mil para iluminação da rua do Anel Viário; R$ 150 mil para o projeto de Ecoterapia; R$ 750 mil para implementos, como retroescavadeira e trator de pneus; R$ 1,8 milhão para desburocratização com obras de pavimentação asfáltica. “Tudo o que faço é com transparência e buscando o melhor para nossa população de Cacoal”, destacou.

Informou, ainda, que a Câmara, com parte do recurso que recebe do Município, irá dar continuidade ao projeto de reforma e ampliação do prédio do Legislativo, já que, a partir da próxima legislatura, o número de vereadores irá aumentar de 12 para 15.