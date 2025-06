Deputado Luizinho Goebel anuncia investimentos para distrito de Boa Esperança em Chupinguaia

O deputado estadual Luizinho Goebel, em parceria com o prefeito Dr. Wesley Araújo, anunciou uma série de melhorias para o Distrito de Boa Esperança, localizado no município de Chupinguaia.

As ações visam beneficiar diretamente a população local com investimentos em infraestrutura e saúde pública.

Entre as principais conquistas anunciadas estão:

Massa asfáltica para operação tapa-buracos – O fornecimento de material vai permitir a recuperação de trechos danificados da malha viária do distrito, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para motoristas e pedestres.

Ambulância nova – A aquisição de um novo veículo reforçará o atendimento emergencial e os serviços de saúde da comunidade, proporcionando mais agilidade no transporte de pacientes e contribuindo para o fortalecimento da rede municipal.

Construção da ponte sobre o rio Pimenta, na Linha 85 (RO-495) – A obra, aguardada há anos pela população, promete melhorar o escoamento da produção rural e facilitar o acesso entre regiões, especialmente em períodos chuvosos, quando o tráfego fica comprometido.

As melhorias foram viabilizadas por meio de articulação do mandato de Luizinho Goebel junto ao Governo do Estado e à administração municipal. De acordo com o parlamentar, as ações refletem o compromisso assumido com a população do distrito.

“Em nome da administradora Marta, reafirmamos nosso compromisso com essa região tão importante, que merece nossa total atenção e carinho com nossa gente”, declarou o deputado.

As obras e aquisições reforçam a parceria entre o legislativo estadual e o executivo municipal, com foco em promover qualidade de vida para os moradores da zona rural de Chupinguaia.